خبراء يحذرون من هجمات إلكترونية على البنية التحتية للإنترنت

أعلنت الهيئة المسؤولة عن عناوين الانترنت أن أجزاء مهمة من البنية التحتية المعلوماتية تواجه هجمات كبيرة تهدد النظام العالمي لتدفق المعطيات على الشبكة العنكبوتية.

وأشارت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) بعد اجتماع طارئ إلى وجود تهديد مستمر وكبير لأجزاء مهمة من البنية التحتية تؤثر على عناوين النطاقات الخاصة بمواقع إلكترونية.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في آيكان، ديفيد كونراد "إنهم يهاجمون البنية التحتية للإنترنت .. لقد حصلت هجمات في الماضي، لكنها لا تشبه هذه".

وتحدث هذه الهجمات منذ 2017 لكنها أثارت قلقا متزايدا لدى الباحثين الأمنيين في الأسابيع الأخيرة، مما استدعى عقد الاجتماع الخاص لآيكان، بحسب وسائل الإعلام.

وقال خبراء (آيكان) وآخرون إن تلك الهجمات قادرة على التجسس على بيانات خلال عملية النقل، وإرسال المعطيات إلى مكان آخر، أو على تمكين المهاجمين من انتحال هوية مواقع إلكترونية أخرى أو "خداعها".

وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا مماثلا الشهر الماضي بشأن هجمات على نظام أسماء النطاقات.

وشرحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تحذير أمني معلوماتي مؤخرا أن "ذلك يشبه تقريبا شخصا يكذب على مكتب البريد بخصوص عنوان شخص ما ويتفحص بريده الإلكتروني ثم يسلمه باليد إلى صندوقه البريدي".

وتشمل الأهداف لهذه الهجمات مسجلي مواقع ومزودي خدمة إنترنت في أوروبا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، كما تشمل حكومات وأجهزة تجسس وشرطة وخطوط جوية وصناعات نفطية.