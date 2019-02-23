الجبهة الديمقراطية: الوطن لا تديره قرارات رئاسية

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية يوسف أحمد، أن السلطة الفلسطينية فشلت في إدارة العلاقات الوطنية الفلسطينية بين مكونات الوطن.

و أوضح أحمد خلال مهرجان أمس في مخيم البص، أن أوسلو لم تجلب للقضية الفلسطينية إلا الدمار، وتوسيع الاستيطان وتدنيس القدس.

أشار الى أنه لا يمكن لطرف واحد أن يتحكم بالقرار الفلسطيني، لا سيما وأن الوطن لا تديره قرارات رئاسية.

و شدد أحمد، على أن من يراهن على كسرها بقطع الرواتب فهو واهم وسيبوء من فشل إلى فشل، وعليه قراءة التاريخ جيداً.

و أكد على تمسك الجبهة بمبادئها وسياستها، وأنها لا تخشى أحد حين اعلان موقفها تجاه قضايا الشعب الفلسطيني، ولن تنظر إلى الوراء.