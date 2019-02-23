ميسي يقود برشلونة لاكتساح إشبيلية ويسجل الهاتريك الخمسين في مسيرته

حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه فريق إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح خيسوس نافاس التهديف لفريق إشبيلية في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد انفراده بمرمى برشلونة، ليضعها على يمين الحارس تير شتيجن.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 26، من تصويبة رائعة، سددها مباشرة من عرضية الكرواتى إيفان راكيتيتش.

ونجح المدافع الأرجنتيني ميركادو فى تسجيل هدف التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة 42 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية بابلو سارابيا، لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية 2 – 1.

وفى الشوط الثاني عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 67 من زمن المباراة، بتسديدة رائعة فشل حارس إشبيلية في التصدي لها.

وخطف ميسي الفوز للبارسا بتسجيله الهدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 85 من زمن المباراة، بعدما تهيأت الكرة أمامه داخل منطقة جزاء إشبيلية، ويضعها من فوق الحارس بطريقة رائعة.

واختتم لويس سواريز رباعية برشلونة في الدقيقة 94 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة من النجم ميسي، انفرد على إثرها بالمرمى ووضعها "لوب" من فوق حارس إشبيلية.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 57 يعزز بها صدارة الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 47 نقطة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 37 في المركز الخامس.

ويعتبر هاتريك الخمسين في مسيرته الرياضية.