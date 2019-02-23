تعليم اللغة الصينية بالسعودية يُثير تساؤلات و سخرية مرتادي التواصل الاجتماعي

أثار قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج التعلمية بالسعودية تساؤلات و سخرية آلاف المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي.

و كانت وسائل اعلام سعودية أفادت أن وزارة التربية "قررت البدء في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية ".

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بكين، حيث شهدت توقيع اتفاقية تتضمن إرسال بعثات للصين لإعداد معلمين في تدريس اللغة الصينية.

و انتشر هاشتاغ #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج، حيث برز كأكثر المواضيع تداولاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و تباينت آراء المُعلقين، فمنهم من رحب بالخطوة، وراحوا يعددون ايجابيات تعلم الصينية، و اعتبروها بأنها خطوة جيدة ستفتح آفاق دراسية جديدة أمام الطالب السعودي ومنهم من وصف القرار بأنه تحالف مع المستقبل، و منهم من غرد ساخراً من القرار، متسائلاً عن الجدوى منه.

#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج خطوة استباقية للاستفادة من التنبن القادم للسيطرة على الاقتصاد العالمي…

هناك خيارين أمامنا:

- الوصول متأخرين بعدما يهيمن التنين…

- استشراف المستقبل مبكراً…



مستقبل الأجيال القادمة لا يمكن أن يدار بالأدوات القديمة… — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

من المتوقع ان تكون الصين الاقتصاد الأكبر في العالم بحلول عام ٢٠٣٠م، وبالتالي فإن الانفتاح الاقتصادي والشعبي مع #الصين خطة استراتيجية مطلوبة لتعزيز التعاون ومن ذلك #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج ???????????????? — بن هباس ???????? (@5a1di) February 22, 2019

لا يوجد منزل في العالم لا يعتمد على جهاز صيني في مكانٍ ما

،،

التحالف العلمي مع الصين هو تحالف مع المستقبل و محاكاة تجربة ناجحة ناضجة



#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج — موجز الأخبار ???????? (@KSA24) February 22, 2019

#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج

تقدمت اليابان بلغتها الأم فقط

تقدمت ألمانيا بلغتها الأم فقط

تقدمت فرنسا بلغتها الأم فقط

تقدمت كوريا بلغتها الأم فقط

تقدمت تركيا بلغتها الأم فقط

تقدمت روسيا بلغتها الأم فقط

(وتقدمت الصين بلغتها الأم فقط)



????ووالله لن نتقدم إلابديننا ولغتنا الأم فقط. — عقلانية مؤمنة (@ratio_muslimwom) February 22, 2019