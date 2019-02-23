تعليم اللغة الصينية بالسعودية يُثير تساؤلات و سخرية مرتادي التواصل الاجتماعي

أثار قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج التعلمية بالسعودية تساؤلات و سخرية آلاف المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي.
و كانت وسائل اعلام سعودية أفادت أن وزارة التربية "قررت البدء في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية ".
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بكين، حيث شهدت توقيع اتفاقية تتضمن إرسال بعثات للصين لإعداد معلمين في تدريس اللغة الصينية.
و انتشر هاشتاغ #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج، حيث برز كأكثر المواضيع تداولاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
و تباينت آراء المُعلقين، فمنهم من رحب بالخطوة، وراحوا يعددون ايجابيات تعلم الصينية، و اعتبروها بأنها خطوة جيدة ستفتح آفاق دراسية جديدة أمام الطالب السعودي ومنهم من وصف القرار بأنه تحالف مع المستقبل، و منهم من غرد ساخراً من القرار، متسائلاً عن الجدوى منه.
#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج خطوة استباقية للاستفادة من التنبن القادم للسيطرة على الاقتصاد العالمي…— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
هناك خيارين أمامنا:
- الوصول متأخرين بعدما يهيمن التنين…
- استشراف المستقبل مبكراً…
مستقبل الأجيال القادمة لا يمكن أن يدار بالأدوات القديمة…
من المتوقع ان تكون الصين الاقتصاد الأكبر في العالم بحلول عام ٢٠٣٠م، وبالتالي فإن الانفتاح الاقتصادي والشعبي مع #الصين خطة استراتيجية مطلوبة لتعزيز التعاون ومن ذلك #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج ????????????????— بن هباس ???????? (@5a1di) February 22, 2019
لا يوجد منزل في العالم لا يعتمد على جهاز صيني في مكانٍ ما— موجز الأخبار ???????? (@KSA24) February 22, 2019
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التحالف العلمي مع الصين هو تحالف مع المستقبل و محاكاة تجربة ناجحة ناضجة
#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج
#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج— عقلانية مؤمنة (@ratio_muslimwom) February 22, 2019
تقدمت اليابان بلغتها الأم فقط
تقدمت ألمانيا بلغتها الأم فقط
تقدمت فرنسا بلغتها الأم فقط
تقدمت كوريا بلغتها الأم فقط
تقدمت تركيا بلغتها الأم فقط
تقدمت روسيا بلغتها الأم فقط
(وتقدمت الصين بلغتها الأم فقط)
????ووالله لن نتقدم إلابديننا ولغتنا الأم فقط.
#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج— طلابيات (@StudentPb) February 22, 2019
الاستاذ: شيش جشي بونق كوشماج بششك بينق
انا: pic.twitter.com/qPGs1yA4Z8
#ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج— مشعلـــ (@mhjjl) February 22, 2019
أستاذ اللغة الصينية في المدرسة ???????? pic.twitter.com/Y0yjbvN9kH
الحمدلله والحمدلله ثم الحمدلله اني من جيل ذاا الكتاب #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج pic.twitter.com/qzXOpQPrrE— rawan (@ra_4177) February 22, 2019