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تعليم اللغة الصينية بالسعودية يُثير تساؤلات و سخرية مرتادي التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 18:30 - 23 فبراير 2019
الصينية بالسعودية الصينية بالسعودية
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أثار قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج التعلمية بالسعودية تساؤلات و سخرية آلاف المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي.

و كانت وسائل اعلام سعودية أفادت أن وزارة التربية "قررت البدء في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية ".

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بكين، حيث شهدت توقيع اتفاقية تتضمن إرسال بعثات للصين لإعداد معلمين في تدريس اللغة الصينية.

و انتشر هاشتاغ #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج، حيث برز كأكثر المواضيع تداولاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و تباينت آراء المُعلقين، فمنهم من رحب بالخطوة، وراحوا يعددون ايجابيات تعلم الصينية، و اعتبروها بأنها خطوة جيدة ستفتح آفاق دراسية جديدة أمام الطالب السعودي ومنهم من وصف القرار بأنه تحالف مع المستقبل، و منهم من غرد ساخراً من القرار، متسائلاً عن الجدوى منه.

 

 

 

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