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حماس: استمرار فتح بالسيطرة على منظمة التحرير احد عوامل الانقسام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:06 - 23 فبراير 2019
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم أن استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية ، وهيمنتها على القرار فيها ، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية؛ هي أحد أهم أسباب الانقسام وعوامل استمراره، ويعزز الاستقطاب في المشهد السياسي الفلسطيني.

و أضاف قاسم أن إصرار حركة فتح على عدم التقدم بأي خطوة في مسار إصلاح منظمة التحرير ، هو انتهاك كل اتفاقات المصالحة التي وقعتها كل الفصائل منذ اتفاق القاهرة 2005

و أشار الى أن بقاء النظام السياسي الفلسطيني في حالة الانقسام ، والمنظمة في حالة الضعف والارتهان ، يخدم المصالح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، بينما يضعف هذا السلوك قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية.

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