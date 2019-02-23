حماس: استمرار فتح بالسيطرة على منظمة التحرير احد عوامل الانقسام

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم أن استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية ، وهيمنتها على القرار فيها ، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية؛ هي أحد أهم أسباب الانقسام وعوامل استمراره، ويعزز الاستقطاب في المشهد السياسي الفلسطيني.

و أضاف قاسم أن إصرار حركة فتح على عدم التقدم بأي خطوة في مسار إصلاح منظمة التحرير ، هو انتهاك كل اتفاقات المصالحة التي وقعتها كل الفصائل منذ اتفاق القاهرة 2005

و أشار الى أن بقاء النظام السياسي الفلسطيني في حالة الانقسام ، والمنظمة في حالة الضعف والارتهان ، يخدم المصالح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، بينما يضعف هذا السلوك قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية.