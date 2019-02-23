ايران تطلق 3 صواريخ كروز في مناورة بحرية في مضيق هرمز

أعلنت ايران، اليوم السبت، أنها أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع "كروز" عبر سفينة ومدمرة تشاركان في مناورات بحرية تجري في مضيق هرمز وسواحل بحر عُمان.

ونقل التلفزيون الحكومي الايراني، أن المدمرة "نقدي" والسفينة "تبرزين" قامتا بإطلاق صواريخ من طرازي "قادر" و"قدير"، مؤكدا أنها استطاعت تدمير الاهداف المحددة لها مسبقا.

وتعد صواريخ "قادر" ومداها 250 كيلومترا و"قدير" ومداها 300 كيلومتر مؤهلة للاطلاق من سفن ومدمرات ومنظومات ساحلية فضلا عن امكانية الاطلاق من الجو.

وبدأ الجيش الايراني أمس الجمعة مناورات (الولاية 97) التي البحرية تستغرق ثلاثة أيام في منطقة شاسعة بين الخليج والمحيط الهندي، بحسب التلفزيون الايراني.

ونقلت عن قائد القوة البحرية الأدميرال حسين خان زادي إن "المناورات ستجري في مياه مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي في منطقة شاسعة وتستمر لثلاثة أيام".

وأضاف أن هدف التدريبات تقييم الأسلحة والمعدات وتدريب الكوادر البشرية من أجل الجهوزية لمعركة حقيقية، كما ستشمل إطلاق صواريخ من السفن.