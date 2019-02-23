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وفد طبي مصري يصل غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:03 - 23 فبراير 2019
وفد طبي مصري في غزة وفد طبي مصري في غزة
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وصل وفد طبي مصري مختص، يوم السبت، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، برئاسة أ.د محمود فتحي استشاري طب وجراحة العيون.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة أسبوع لمعاينة عدد من الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية بدءا من يوم غد الاحد.

وقال وزارة الصحة في غزة ان زيارة الوفد التخصصي تأتي في اطار تعزيز التعاون مع مصر لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القطاع.

ويتكون الوفد من 6 أطباء مختصين في العظام والعيون والتخدير والعناية المركزة، إضافة الى 4 تمريض عمليات واداري.

وكان في استقبال الوفد د. اياد ابو زاهر مدير عام ديوان الوزير ود. اشرف ابو مهادي مدير عام التعاون الدولي ود . اشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام ود. عدنان البرش استشاري جراحة العظام.

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