أحكام مشددة ضد فلسطينيين بليبيا بتهمة الانتماء لحماس

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح السبت، إن السلطات الليبية أصدرت أحكاما بسجن مجموعة من المواطنين الفلسطينيين.

ونقل موقع "ديبكا" العبري، عن مصادر ليبية قولها، إن القوات التابعة للجنرال الليبي "حفتر" أصدرت أحكاما عالية تقضي بسجن أربعة فلسطينيين بتهمة "إنشاء خلية تابعة لحركة حماس".

ووفق المصادر الليبية، فإن الأحكام تراوحت بين بين 17 و 22 عامًا.

وفي التفاصيل، فقد أصدرت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء الماضي، عقوبات بالسجن على المواطنين الفلسطينيين الأربعة.

ووجهت سلطات حفتر في اتهامات للفلسطينين الأربعة دون تحريز أسلحة بحوزتهم، إنما كانت تهمتهم "التآمر ضد أمن الدولة الليبية"، و"إنشاء منظمة أجنبية سرية على الأراضي الليبية".

يذكر أن الفلسطينيين الأربعة يعملون في شركات التكنولوجيا في ليبيا.

في ذات السياق، قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن حركة "حماس" تواصلت عبر "وسطاء" يمكنهم التحدث مع الجنرال الليبي "خليفة حفتر" في ليبيا، بعدما أصدرت محكمة تابعة له حكماً بالمؤبد على أربعة فلسطينيين بتهمة تهريب أسلحة من البلاد إلى قطاع غزة.