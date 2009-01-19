مصالحة سعودية وسورية ومصرية وقطرية في الكويت ووزير خارجية قطر يدعو « للمصالحة الفلسطينية »

فلسطين اليوم-وكالات

أفادت الأنباء الواردة من الكويت أن لقاء مصالحة عقد على مأدبة غداء بعد الجلسة الافتتاحية لقمة الكويت الاقتصادية وضم زعماء مصر والسعودية وقطر وسورية والأردن والكويت.

وقد اكدت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري أن الكويت أجرت على هامش القمة اتصالات لتحقيق مصالحة عربية وتجاوز الخلافات التي أفرزتها ازمة غزة.

وفي تصريح لقناة الجزيرة الفضائية، دعا الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر إلى إجراء مصالحة فلسطينية.

وكانت الأوضاع في قطاع غزة وحالة الانقسام في الصف العربي قد فرضت نفسها على الجلسة الافتتاحية للقمة بمشاركة 17 زعيم دولة عربية.

ويرى مراقبون ان أن اجتماع الدوحة الجمعة الماضي بشأن غزة أظهر التباين والتناقض الواضح بين معسكرين عربيين، الاول حليف للولايات المتحدة بقيادة مصرية سعودية داعمة للسلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس، والثاني معسكر داعم لحماس بقيادة سورية.