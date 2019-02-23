الجهاد: سنكون الأوفياء لدم يوسف ودماء كل الشهداء

أكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي الاستاذ داوود شهاب، أن حركة الجهاد ستبقى وفية لدم الشهيد يوسف الداية، ودماء كل شهداء شعبنا.

وأضاف شهاب: "عندما يتبلد الضمير العالمي وتتحجر الانسانية في قلوب المجتمع الدولي ومنظماته أمام مشهد الطفولة التي يراق دمها على يد سفاحي الكيان الصهيوني المجرمين، عندها لا يكون أمام الفلسطيني سوى أن يشهر السيف ليبصق في وجوه الظالمين ومتعهدي الحروب والقتل".

واستشهد الطفل سعيد الداية، 15 عاماً، وأصيب 41 مواطناً برصاص الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية 15 عاماً متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني شرق غزة.