مداهمات واعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، فجر اليوم السبت، وداهمت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزلاً، وأطلقت طائرة تصوير عقب اقتحامها قرية رمانة غرب مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت منطقة شعب جادالله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير لافي بني جامع، من بلدة عقربا أثناء تواجده قرب عين العوجا في أريحا.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة عند مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت، فيما نصبت عدة حواجز عسكرية قرب مستوطنة "أريئيل" واقتحمت بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات حارس، كفل حارس، ودير إستيا قضاء سلفيت، تزامناً مع اغلاق المدخل الشمالي للمدينة.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، والناشط علي عجاج، وحسني الكيلاني.