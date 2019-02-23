الشيخ عكرمة صبري: مستعدون لأي سيناريو قد يشعل الأقصى غداً الأحد

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية، أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس قررت اغلاق "باب الرحمة" بهدف ترميم المصلى قبل أن تضع قوات الاحتلال يدها على المكان.

وأوضح الشيخ صبري في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن قرار الأوقاف يأتي لتهدئة الأوضاع ولتفويت الفرصة على قوات الاحتلال والمتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستدركاً بالقول: "سنبقى متواجدين في مصلى باب الرحمة ونؤدي الصلوات ونحن مستعدين لأي سيناريو قد تقدم عليه قوات الاحتلال".

وأشار الشيخ صبري، إلى أن هناك سيناريوهان متوقع حدوث أحدهما غداً الأحد، فإما أن تقبل قوات الاحتلال بما حصل وتسلم بالأمر الواقع، وإما أن تهاجم قطعان المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، كافة المقدسيين المتواجدين في مصلى الرحمة.

وشدد خطيب الأقصى، على ان المقدسيين جاهزون من ناحية شعبية وجماهيرية لأي سيناريو قد يحدث غداً الأحد لأن باب الرحمة حق للمسلمين ولا يجوز اغلاقه مطلقاً في وجه المصلين.

ولفت إلى أن افضل طريقة للحفاظ على انجاز إعادة فتح باب الرحمة هو استمرار تواجد وشد الرحال تجاه المصلى، إضافة إلى تشكيل ضغط عربي وأردني لمنع تدهور الأوضاع في الأقصى.

وكشف الشيخ عكرمة صبري، عن وجود أنباء تتحدث بأن قوات الاحتلال وافقت على أن تتولى وزارة الأوقاف الأردنية ترميم مصلى باب الرحمة لأنه مهجور منذ عام 2003، لافتاً إلى أن المقدسيون سيُعيدون المصلى كما كان في السابق.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلقت صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ مصلى باب الرحمة، بحجة وجود تماس كهربائي أنه بحاجة لصيانة، الأمر الذي نفاه الشيخ عكرمة صبري.

وتمكن المقدسيون أمس الجمعة، من الدخول إلى مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته، لأول مرة بعد إغلاقه عام 2003 من قبل قوات الاحتلال.

يُشار إلى أن إعادة فتح مصلى باب الرحمة أمس الجمعة واداء الصلوات فيه أثار غضب المتطرفين اليهود، محملين حكومة الاحتلال وقائد الشرطة الجديد في القدس مسؤولية "التهاون" في التعامل مع هبة باب الرحمة.

وقال الناطق باسم "جماعات المعبد" ، ابراهام بلوخ، على حسابه على "الفيسبوك"، إن ما جرى الجمعة بالسماح للمسلمين الدخول الى مصلى باب الرحمة، أفشل وهدم ما بناه قائد الشرطة السابق "يوارم هليفي" من قمع وسيطرة على المسجد الأقصى وردع الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفقاً لمزاعمه.

ووضع المتطرف بلوخ صورة لتجمع مئات المصلين في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى، وقد أيد المتطرف بلوخ مجموعة من المستوطنين، بتعلقياتهم على منشوره، فمنهم من وضع صورة لجبل الهيكل المزعوم مكان الاقصى، ومنهم من طالب بتكثيف الاقتحامات للمسجد، كما طالبوا بتغير قائد الشرطة.