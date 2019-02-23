اليابان تتبرع بـ23 مليون دولار للأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تلقيها تبرعًا ماليًا بقيمة 23 مليون دولار من الحكومة اليابانية؛ لدعم أنشطتها.

وقالت الوكالة، في بيان، نشر على موقعها الالكتروني اليوم السبت، إن "ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وقع مع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، على الاتفاقية الخاصة بهذا التبرع".

وأوضحت أنه سيتم تخصيص مبلغ 17.7 مليون دولار سيخصص للبرامج الرئيسية للوكالة، في التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأضافت أن "4.5 ملايين دولار سيتم استخدامه من أجل تحسين جودة خدمات الأونروا الصحية، إضافة إلى 800 ألف دولار للمساهمة في تعليم أطفال اللاجئين الفلسطينيين المتضررين جراء النزاع القائم في سوريا".

وأكدت الوكالة الأممية أن "الدعم الياباني سيكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن إجمالي المساعدات اليابانية للشعب الفلسطيني ستتجاوز مبلغ 1.9 مليار دولار منذ العام 1993.

وتقدم الوكالة الخدمات لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في العالم، بينهم 500 ألف مسجلون في لبنان.

وتأسست "أونروا" في 1949، وتتولى تقديم مساعدات لأكثر من 3 ملايين فلسطيني من أصل 5 ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.