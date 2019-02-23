عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة عربية أوروبية

من المقرر أن يصل رئيس السلطة محمود عباس اليوم السبت، إلى مدينة شرم الشيخ في مصر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في القمة العربية الأوروبية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتناول القمة العربية الأوروبية، التي تعقد لأول مرة، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، فضلا عن بحث ملفات: سوريا، وليبيا، واليمن، والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة.

إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب، وملف الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والسلاح.

وستبدأ أعمال القمة العربية والأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الأحد المقبل.