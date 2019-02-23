مستشار قانوني ينوي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو خلال أيام

ينوي المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مندلبليت قوله إنه ينوي تقديم نتنياهو إلى القضاء في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة، حيث يَنسب له سلسلة تهم أخطرها الارتشاء.

وتوقعت أن يُصدر المستشار القانوني قراره بشأن نتنياهو أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

وفي ذات السياق، أظهر استطلاع للرأي العام نشرته قناة "كان" المتلفزة أن 16% من أصحاب حق الاقتراع قالوا إن قرار مندلبليت بشأن ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو سيؤثر على تصويتهم.

ويواجه مندلبليت ضغوطًا من قبل الجمهور الإسرائيلي للبت في مصير هذه القضايا.

ويتم التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا، تعرف الأولى باسم "الملف 4000".

وتتعلق القضية بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

والقضية الثانية، معروفة باسم "الملف 1000"، وتتعلق بحصول نتنياهو على منافع (رشوة على شكل هدايا)، من رجل أعمال يدعى أرنون ميلتشين، مقابل التوسط له للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات، وكذلك تسهيل استحواذ ميلتيشن، على محطات تلفزيونية إسرائيلية.

والثالثة تسمى "الملف 2000"، وتهم مساومة نتنياهو، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت".