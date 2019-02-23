ترامب يعين كيلي كرافت خلفا لنيكي هايلي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت تعين كيلي نايت كرافت السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، لتولي منصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي.

وقال ترامب في تغريدة إن ”كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا ولا يساورني شك في أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".

وجاء ترشيح نايت بعد اسبوع على سحب التداول بخيار ترامب السابق لمذيعة فوكس نيوز السابقة والمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت.

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن نويرت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في نوفمبر الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية أكتوبر.

وذكر موقع "بلومبرغ" أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديا، على اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.

وكانت نيكي هيلي أعلنت في أكتوبر أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرا.