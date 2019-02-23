حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء ومنخفض جوي الأربعاء

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً وشديدة البرودة الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى صاف ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وباراً، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.