"سامسونغ" تطلق 4 هواتف من سلسلة "غلاكسي"

أطلق عملاق الهواتف الذكية الكوري الجنوبي "سامسونغ"، سلسلة من الأجهزة الجديدة، وهي "غلاكسي إس 10 إي" و"غلاكسي إس 10" وغلاكسي إس 10+" و"غلاكسي إس 10 الجيل الخامس"، في حدث جديد أعلن فيه عن موعد إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي في نيسان/ أبريل المقبل.

ويأتي إطلاق هذه الأجهزة وسط الحفل الذي أقامته الشركة احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف من سلسلة "غلاكسي".

وتتميز الأجهزة الجديدة بعدّة خصائص أهمها حيازتها على كاميرات جديدة، وتصميمات مختلفة وتقنيات أخرى، وشاشات دون أطراف، ومستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة.