محلل صهيوني: الإرباك الليلي قد يؤدي للتصعيد بأي لحظة

كتب المحلل العسكري ، في صحيفة "معاريف" العبرية، "تال ليف رام"، مساء اليوم الجمعة، أن الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة، ممكن أن يؤدي الى التصعيد بالجنوب في أي لحظة.

وقال المحلل العسكري، إن حماس تحاول الضغط على إسرائيل للوصول إلى حالة المواجهة العسكرية، وأن أحداث الإرباك الليلي، قادرة بسهولة على إشعال الجنوب من جديد.

وأضاف المحلل الإسرائيلي، أن الأصوات الناتجة عن أحداث الإرباك الليلي، تشبه أصوات الحرب بالنسبة لسكان مستوطنات الغلاف، وأن هذه الأحداث تقضي على صبر جنود الجيش الإسرائيلي، الذين يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل معها.

وتابع المحلل العسكري، أنه يجب عدم تجاهل هذه الأحداث، لأنها قادرة بسهولة على إشعال الجنوب بسهولة، في المرحلة القادمة.

وبحسب المحلل، فرغم أن أحداث الإرباك الليلي أقل كثافة من تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية، إلا أنها تجسد احتمالية عالية لاندلاع تصعيد جديد في قطاع غزة.

وأشار المحلل العسكري، إلى أن إصابة واحدة في الجانب الإسرائيلي، أو عدد من الشهداء بالجانب الفلسطيني، قد يقصر الطريق، ويوصل الطرفين إلى حالة تصعيد عسكري جديد.