الجهاد الاسلامي: سنكون الأوفياء لدماء يوسف و كل الشهداء

أكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي الاستاذ داود شهاب، أن حركته ستبقى وفية لدماء الشهيد يوسف الداية، و كل شهداء شعبنا.

و أضاف شهاب في تصريح له مساء اليوم الجمعة: "عندما يتبلد الضمير العالمي وتتحجر الانسانية في قلوب المجتمع الدولي ومنظماته أمام مشهد الطفولة التي يراق دمها على يد سفاحي "إسرائيل" المجرمين، عندها لا يكون أمام الفلسطيني سوى أن يشهر السيف ليبصق في وجوه الظالمين ومتعهدي الحروب والقتل".

و استشهد الطفل سعيد الداية، 15 عاماً، وأصيب 41 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية 15 عاماً متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.