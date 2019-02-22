اسطنبول: تظاهرة تندد باعتداءات الاحتلال بالمسجد الاقصى

شارك المئات في مظاهرة بإسطنبول التركية، الجمعة، دعمًا للمسجد الأقصى، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية.

وخرجت المظاهرة من مسجد الفاتح وسط إسطنبول، بعد صلاة الجمعة، بتنظيم من "مؤسسة منبر الأقصى الدولية"، بالتزامن مع توتر في القدس المحتلة على خلفية إغلاق شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، واستنفار المقدسيين لفتحه.

ورفع المشاركون علم فلسطين وصورا للمسجد الأقصى، وشعارات تطالب بالتحرك نصرة لفلسطين والمقدسات الإسلامية.

وفي بيان وزعته "منبر الأقصى" على هامش التظاهرة، أكدت المؤسسة ضرورة الوقوف على ما يجري في الأقصى، سيما محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة، في إطار مساعي الاحتلال السيطرة على المسجد.

وأضاف البيان: "المقدسيون يدافعون عن عار الأمة الإسلامية كلها، واليوم هم يرابطون على باب الرحمة لصد الاعتداءات الإسرائيلية، دون رد فعل رسمي من قبل العالم الإسلامي".

وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة بمتابعة التطورات ورفع الصوت ضد الظلم.