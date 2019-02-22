إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مئات المواطنين أدوا صلاة اليوم الجمعة داخل ساحة متنزه القرية المطل على الشارع المغلق، وانطلقوا صوب البوابة التي تغلق الشارع، الا ان قوات الاحتلال هاجمتهم مطلقة الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى إصابة عدد منهم بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأكد شتيوي رفض اهالي القرية لكافة الحلول التي يحاول جيش الاحتلال فرضها بمنطق القوة، خاصة فيما يتعلق بالطرق البديلة، مشددا على أن المسيرات الأسبوعية مستمرة رغم القمع حتى تحقيق كامل أهدافها دون نقص أو تعديل.

وتخلل المسيرة عدد من الأنشطة الترفيهية التي استهدفت الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال، قدمها فريق الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية.