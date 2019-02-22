شهاب: انتصار المقدسيين يدشن مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

أكد مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن انتصار المقدسيين في إعادة فتح باب الرحمة يدلل على فشل الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقدسيين ويدشن مرحلة جديدة من المواجهة.

وقال شهاب خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق جباليا مساء الجمعة: "إن الرهان كبير على المرابطين في المسجد الاقصى وعلى الدعم والاسناد الشعبي في كل فلسطين لأهالي القدس"، مشيراً إلى أن الفلسطيني لا يراهن على أحد في ظل التراجع الخطير للدول العربية سوى على ذاته ووحدته وقوته.

وتمكن المقدسيون صباح اليوم الجمعة، من فتح مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003م، وسط هتافات التكبير وبـ "الروح بالدم نفديك يا أقصى"، ويتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية ومشايخ القدس.

واصطف المصلون لأداء صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين.

وتشهد مدينة القدس انتشاراً كبيراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الدعوات من المؤسسات الدينية للاحتشاد والنفير العام للمسجد الأقصى المبارك.