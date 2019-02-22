الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان جمعة "باب الرحمة"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للاستعداد للاحتفال بمرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من مارس المقبل.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مخيم العودة بمنطقة ملكة شرق غزة ليكون الثلاثين يوما عظيما مشهودا في تاريخ الشعب الفلسطيني داعية الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة القادمة تحت شعار "جمعة باب الرحمة".

ودعت الهيئة لتكون الجمعة القادمة غضبا على المساس بأبواب المسجد الاقصى مشددة ان الشعب الفلسطيني يقدم الدليل على تمسكه بمقاومته وحريته.

وأضافت: "شعبنا بتمسكه بمقاومته يوجه صفعة لما يعرف بصفقة القرن، لن تمر المؤامرات على قدسنا وشعبنا".

كما دعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني للوحدة لمواجهة المحاصرين.

بيان الهيئة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الوطنية

لمسيرة العودة وكسر الحصار

في ختام جمعة " الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، يا من لبيتم اليوم نداء دماء شهداء مجزرة الحرم الابراهيمي بعد ربع قرن على مرور هذه الذكرى المؤلمة، لقد جاء خروجكم اليوم تعبيراً عن قوة الذاكرة وعمق الانتماء ووحدة الدم والوفاء لأهل الوفاء الأكرم منا جميعاً، وقد أثبتم بحشودكم هذه خلف دماء الشهداء أن كل محاولات العدو لبث الرعب واليأس في نفوسكم إنما باءت بالفشل، وها أنتم اليوم تقدمون الدليل على البقاء والصمود، والاصرار على ردّ الصاع صاعين، وعلى سحق الاحتلال ومحوه عن خارطة فلسطين واسترداد دوركم الحضاري على أرض الحضارة.

يا جماهير شعبنا في غزة الأبية شقيقة الخليل الأصيلة، أنتم من توحدون الأرض والتاريخ والمصير، وأنتم من تصنعون الأحداث، ولن تستطيع كل الصفقات المشبوهة أن تعزلكم عن باقي شعبكم في الضفة والقدس وباقي أرض الوطن المبارك فلسطين، فلكم كل التحية وأنتم تصفعون صفقة القرن وتصفعون مؤتمر وارسو بأحذية أطفالكم التي تخوض غمار المسيرة المباركة للعودة وكسر الحصار والانتصار.

يا جماهير شعبنا الحرّ الأصيل/ إن ما تتعرض له عاصمتكم الأبية القدس من هجمة صهيونية شرسة اليوم تحت ظلال مؤتمر وارسو الخبيث، وبغطاء من دول هزيلة تسعى للتطبيع مع الاحتلال، لن ينجح في اقتلاع شعبنا من قدسنا ولن يستطيع اغلاق ابوابها، ولن يستطيع أن يمنع المصلين من صلاتهم، ولا العاشقين من عشقهم، ولا المصلين من موضع سجودهم.

وإن الدم الذي يربط القدس بالخليل ويربط غزة بالضفة وحيفا وعكا والناصرة وعسقلان لن يذهب سدىً، ولن تمرّ مذبحة الأبواب في القدس، وسيظل باب الرحمة بوابة للرحمة، مفتوحاً لا يغلق، لأنه بوابة للسماء، لا يستطيع كائن من كان أن يغلقه أو يهوده طالما كان وراءه شعب مثلكم، في القدس والضفة وغزة وأرض 48، وفي الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.

يا جماهير شعبنا البطل، ونحن أمام هذا المشهد العظيم، مشهد الزحف الجماهيري المهيبِ نحو الوطن والمقدسات، فإننا في مسيرة العودة وكسر الحصار نؤكد معكم على ما يلي:

أولاً / نجدد العهد مع دماء شهداء الخليل في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي إننا لن ننسى ولن نغفر، ولن نساوم ولن نبيع الدم إلا بالأرض كل الأرض والقدس كل القدس والحرية.

وَلِلحُرِّيَّةِ الحَمراءِ بابٌ… بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ .

ثانياً / لن نكتفي بالإدانة والاستنكار لجريمة الاحتلال بالعدوان على بوابة الرحمة وغيرها من الأبواب والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسنقاوم العدوان بما يردعه، ولن تمر المؤتمرات على قدسنا وأرضنا وشعبنا ما دام فينا طفل يرضع أو شيخ يركع أو مقاومة تردع.

ثالثاً / تعبيراً عن اعتزازنا بأرضنا وقدسنا فإننا نعلن الجمعة القادمة من مسيرات العودة تحت عنوان "جمعة باب الرحمة" ولتكن غضباً على المساس بأبواب مسجدنا وبمقدساتنا.

رابعاً / نعبر عن اعتزازنا بجموع شعبنا التي خرجت اليوم بعشرات الآلاف تعلن للقاصي والداني اسقاطها مؤامرة مؤتمر وارسو التطبيعي المكشوف، والتي تؤكد يوماً بعد يوم أنه شعب يستحق الحرية والبقاء.

خامساً / نوجه التحية إلى شهداء المسيرة الأبرار وإلى جرحاها البواسل وندعو جماهير شعبنا إلى التلاحم والتكافل والتعاضد لمواجهة آثار الحصار وإحباط مخطط المحاصرين الذي يهدف لضرب الروح المعنوية لشعبنا البطل.

سادسا / ندعو أبناء شعبنا العظيم في غزة والضفة والقدس والأرض المحتلة عام ٤٨ وفي الشتات وكذلك كل أحرار العالم للاستعداد الكبير لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، ليكون الثلاثين من مارس القادم يوما عظيما مشهودا في تاريخ شعبنا المقدام.

سابعا/تتقدم الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بالتهنئة للرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الخمسين لانطلاقة الجبهة وبهذه الذكرى نؤكد على ضرورة وحدة شعبنا الفلسطيني والمقاومة حتى كنس الاحتلال عن ارضنا وتتقدم الهيئة بالتعزية لجبهة النضال الوطني بوفاة الرفيق والمناضل الكبير جمال البطراوي وتتقدم ايضا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتعزية بوفاة المناضل الوطني ماهر اليماني رحمهم الله وغفر لهم

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،، الشفاء العاجل للجرحى البواسل،،

الحرية للأسرى الأبطال،،

وستظل القدس شامخة رغم كل الظلم،،

مستمرون حتى تحرير أرضنا وقدسنا وحتى العودة لديارنا، لا نقيل ولا نستقيل، فلا عودة عن حق العودة، ومهما طال الظلام فإن نور الفجر قادم.

" إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ".

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار

فلسطين - قطاع غزة الجمعة 22/2/2019