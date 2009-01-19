بيرس وبراك يزعمان: إسرائيل وجهت ضربة قاسمة لـ « حماس واستعادت هيبة الردع »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

زعم رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي شمعون بيرس أن إسرائيل قامت بتوجيه ضربة قاسمة لحركة حماس واستعادت هيبة الردع من خلال هذه الضربة-على حد قوله.

كما ادعى بيرس أنه "يأسف" لسقوط الضحايا في الجانب الفلسطيني قائلا ان السكان الفلسطينيين ليسوا اعداء لاسرائيل الا انه مع الاسف الشديد فان حركة حماس حولت السكان الى سلاح واستخدمتهم دروعا بشرية وهي المسؤولة عن سقوط هذه الضحايا-حسب زعمه.

من جانبه زعم وزير الحرب الاسرائيلي ايهود براك ان جنود جيش الاحتلال مكنوا اسرائيل من ضرب حماس وتعزيز قوة الردع التي ادت الى التهدئة الراهنة من جهة والى الاستعداد لمواجهة اي احتمال من جهة اخرى-حسب تعبيره.