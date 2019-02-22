مشاهد انتصار المقدسيين "تُقشعر الأبدان وتُبكي العيون"

"دقات القلب تتسارع، والدموع تنهمر دون إرادة، وخنقة في الحلق يوازيها قشعرة في الجسد، وأمنيات بالتواجد هناك"، هذا مشهدٌ مبكي مفرح لكل إنسان يشاهد فيديوهات انتصار المقدسيين ودخول مصلى باب الرحمة بعد 16 عاماً من اغلاقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هتافات وتكبيرات المقدسيين وانتصارهم في إعادة فتح مصلى باب الرحمة رغم أنف الاحتلال، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي تحت العديد من الهشتاغات حيث عبر النشطاء عن فخرهم واعتزازهم بالمقدسيين وعن تأثرهم بمشاهد الفتح المبين.

الناشطة تسنيم أبو عودة قالت: "قشعر بدني بهتاف اهل القدس "حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف" اللهم شعورهم عندما دخلوا فاتحين لباب الرحمة".

فيما غرد الناشط محمد العوري باقول: "فرحتي لا توصف نصر جديد بتسجل للمقدسيين الحمد لله"، فيما غردت سوسن: " وددت لو زرعوني فيكي مأذنة، أو علقوني على الأبواب قنديلا".

وأكد النشطاء بأن القدس ستبقى عربية فلسطينية حرة أبية ما دام فيها هذا الجند من المقدسيين المضحين بأنفسهم من اجل القدس وكرامتها، حيث قال الناشط محمد دويك: "طالما نحن بالقدس باقون وكلنا يد واحدة فالأقصى سيبقى بخير! والكلمة الأولى والأخيرة فقط للمقدسيين".

فيما قالت الناشطة عرين: "المعركة اليوم لأهل القدس، الذين اصطفاهم الله، الأدري بشعابها، ورأس الحربة الفلسطينية، لا نزكي عليهم، ولا نتعداهم، وفخر لنا أننا ننتمي لهذا الشعب العظيم، الله يحميكم، الإيمان كل الإيمان بأهلنا هناك، والله مع الصابرين، اليوم باب الرحمة وغداً كامل الأقصى يرونه بعيداً ونراه قريباً".

فيما قال الناشط ماجد الزبدة: "جرأة المقدسيين اليوم وإقدامهم عل فتح #باب_الرحمة المغلق منذ 16 سنة رغما عن أنف الاحتلال يؤكد أن #القدس والمقدسات دونها الرقاب وفي سبيلها تُقَدّم التضحيات، ومخطئ المحتل ومن خلفه المطبعين العرب إن ظنوا أن القدس باتت يهودية".

وشدد الناشط أيمن دلول بالقول: "لن تكون الأرض والدار إلا لأهلها طال الزمانُ أم قصر".

فيما يرى الناشط معتز أبو ريدة، أن فتح #باب_الرحمة هي رسالة، لن يحرر المسجد الأقصى المبارك وفلسطين إلا جهاد ورباط أبنائها ولن يضرنا من خدلنا من المطبعين".

وفي ذات السياق قال علاء خريس: "أمة المليار ونصف، ملوثة سوداوية جاهلة ظالمة خاضعة ذليلة مقيته، فقط هناك نعم هناك في أكناف الأقصى في رحاب مهد الحضارات يوجد أناس ما زالوا يقاومون يستبسلون والله أنتم الشرف والله أنتم الرجال وحرمت هذه الكلمة على الجميع في وجودكم ما أطهركم وأنقاكم وأصفاكم".

فيما أكد غرد الناشط مصعب عبر صحفته في تويتر بالقول: " لن يقفل باب مدينتنا".

#فريق_مجاهدون

سلامٌ على القدسِ بما فيها

بِمَن فيها، بكلِّ ما فيها، سلامٌ على القدس

التي سكَنت حنايا الرُّوحِ فكانت

وطناً لا ينتهي حبُّهُ رباطاً على دربٍ لها ارتضيناه️#اللهم_اقصى #باب_الرحمه_النا — رياحين الجنة (@Y095SUfeyAT4l7B) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

طالما نحن بالقدس باقون وكلنا يد واحدة فالأقصى سيبقى بخير !

والكلمة الأولى والأخيرة فقط للمقدسيين ... #باب_الرحمة_النا https://t.co/oHCmTBRHt8 — Mohamad Dweik (@mohamadweik) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

" المعركة اليوم لأهل القدس، الذين اصطفاهم الله، الأدرى بشعابها، ورأس الحربة الفلسطينية، لا نزكي عليهم، ولا نتعداهم، وفخر لنا أننا ننتمي لهذا الشعب العظيم ...

الله يحميكم..

الإيمان كل الإيمان بأهلنا هناك، والله مع الصابرين " #باب_الرحمة_النا ⁦????????⁩⁦???? https://t.co/TZtyXIAFDG — Areen|عرين (@wr_areen) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

اليوم باب الرحمة ..وغداً كامل الأقصى ????

يرونه بعيداً...ونراه قريباً#باب_الرحمة_إلنا#اللهم_اقصانا???? — A. RATROUT (@AhmadAlratrout) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

جرأة المقدسيين اليوم وإقدامهم عل فتح #باب_الرحمة المغلق منذ 16 سنة رغما عن أنف الاحتلال يؤكد أن #القدس والمقدسات دونها الرقاب وفي سبيلها تُقَدّم التضحيات ..

مخطئ المحتل ومن خلفه المطبعين العرب ان ظنوا أن القدس باتت يهودية .. https://t.co/RwFoCjl8Gs — ماجد الزبدة - فلسطين (@majed_zebda) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

فتح #باب_الرحمة هي رسالة، لن يحرر المسجد الأقصى المبارك وفلسطين إلا جهاد ورباط أبنائها و لن يضرنا من خدلنا من المطبيعين. pic.twitter.com/pqsmgD82qN — معتز أبوريدة _غزة #بديل ???????? (@gpPXevwfRgpAnPF) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

أمة المليار و نصف ملوثة سوداوية جاهلة ظالمة خاضعة ذليلة مقيته فقط هناك نعم هناك في أكناف الأقصى في رحاب مهد الحضارات يوجد أناس ما زالوا يقاومون يستبسلون و الله أنتم الشرف و الله أنتم الرجال و حرمت هذه الكلمة على جميع في وجودكم ما أطهركم و أنقاكم و أصفاكم #باب_الرحمة #القدس — Alaa khrais (@Alaa_Khries) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

قشعر بدني بهتاف اهل القدس????????

"حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف"

???????? اللهم شعورهم عندما دخلوا فاتحين لباب الرحمة????????#باب_الرحمة#المسجد_الاقصى — تَسنيم ناهض أبوعودة (@TasneemNaboowda) ٢٢ فبراير ٢٠١٩