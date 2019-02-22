وحدة "كتير" القمعية الإسرائيلية تقتحم قسم 3 في سحن النقب

اقتحمت "وحدة كتير" القمعية التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قسم 3 في سجن النقب الصحراوي وعاثت في غرف الأسرى الخراب ومارست استفزازاً كبيراً بحق الأسرى.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، بان وحدة كتير الإسرائيلية اقتحمت قسم 3 في سجن النقب وأجرت عمليات تفتيش داخل غرف الأسرى، إضافة إلى انها مارست استفزازاً كبيراً بحق الأسرى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أقسام السجون والمعتقلات بشكل يومي في محاولة لإضعاف إرادة الأسرى الأبطال، وشهد الأسبوع الماضي توتراً في سجون الاحتلال بسبب فرض العزل الانفرادي بحق بعض الأسرى الأبطال.