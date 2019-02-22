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في الجمعة الـ48

قوات الاحتلال تستهدف المتظاهرين على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:11 - 22 فبراير 2019
قنابل غاز مسيرات العودة مواجهات شرق غزة قنابل غاز مسيرات العودة مواجهات شرق غزة
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، المتظاهرين السلميين على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة المشاركين في الجمعة الـ48 من مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي".

وأفاد مراسلنا بان جماهير غفيرة توجهت بعد صلاة الجمعة تجاه السياج الزائل للمشاركة في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في انهاء الحصار عن أهالي قطاع غزة، إضافة للتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة.

وأشار إلى ان المشاركين في المسيرة السلمية رفعوا علم فلسطين قبالة السياج الزائل، حيث بادرت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين قبل أن يرشق الشبان الثائرين جنود الاحتلال بالحجارة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية الى الاحتشاد ردا على وصفته كل الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني والجماهيري، مؤكدة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

 

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