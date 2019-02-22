الشيخ عدنان: انتصار المقدسيين في باب الرحمة صفة للمطبعين ولمؤتمر وارسو

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، ان انتصار المقدسيين في باب الرحمة صفعة للتطبيع العربي ورافعة للحق الفلسطيني أمام "وارسو" والقبح "الدولي" في انحيازه لباطل الاحتلال.

وقال الشيخ عدنان: "من جديد ينكسر الاحتلال في هبة باب الرحمة على أيدي أهلنا المقدسيين بعد معركة "البوابات الإلكترونية"، فالمقدسيون هم تاج الرؤوس ويستحقون أن نلتحم معهم في معركة كسر إرادة المحتل على عتبات الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن هبة باب الرحمة ستكون عنوان التحرك لزوال الاحتلال الإسرائيلي من جديد باذا الله تعالى.