إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة بلعين

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون.

وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى الى اصابة العشرات بالاختناق.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين وفاء للقدس والمقدسات الاسلامية وتنديدا بما تسمى صفقة القرن، أهالي القرية، ونشطاء سلام ومتضامنون اجانب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

وتأتي فعالية اليوم احياء للذكرى الرابعة عشر لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين ووفاء للقدس والمقدسات الاسلامية ونصرة للمسجد الاقصى وباب الرحمة، وارسال رسالة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بان المقدسات الاسلامية في القدس خط أحمر.

واكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان على لسان منسقها الاعلامي راتب ابو رحمة في الذكرى السنوية الـ14 لانطلاق المقاومة الشعبية في بلعين، استمرار المقاومة الشعبية في القرية وتوسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن، والوقوف خلف القيادة الفلسطينية في التصدي لصفقة القرن وقرصنة رواتب الشهداء والأسرى من الأموال الفلسطينية.