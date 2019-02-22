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اصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية المغير

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:35 - 22 فبراير 2019
مواجهات الضفة مواجهات الضفة
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أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بالصدر واثنين بالقدم نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واشارت المصادر الى ان مواجهات عنيفة تدور مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وكان عشرات المواطنين قد خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال المتكررة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، كذلك تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

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