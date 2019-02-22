تركي آل الشيخ يبيع نادي "بيراميدز" لمستثمر اماراتي

أعلن نادي بيراميدز الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، نقل ملكيته من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال النادي في بيان، نشره آل الشيخ على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنه قرر "تصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق" تركي آل الشيخ.

وتابع البيان: "أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

ويبدو أن قرار تركي آل الشيخ له علاقة بأزمة مباراة فريقه مع الأهلي، التي انفجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

والخميس، أعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه التام لاستبدال أي مباراة للفريق في مسابقة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس "استجابة لضغوط أي طرف".

وطالب الأهلي "اتحاد الكرة الذي أعد جدول الدوري بنفسه، بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية"، في إشارة إلى استبدال موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري بمواجهة أخرى في الكأس، بتاريخ 28 فبراير الجاري.

كما قرر "التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون استبعاد اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية".

ورد الاتحاد المحلي مخاطبا أندية الدوري بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجبها المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصري إلى المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.

كما قرر الاتحاد التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط، حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت 28 فبراير موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز فى دور الـ16 لمسابقة مصر، في اليوم ذاته الذي كانت فيه المواجهة بينهما مقررة في الدوري المحلي، بناء على طلب بيراميدز الذى رفض مواجهة الأهلي في الدوري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المؤجلة من مرحلة الذهاب.