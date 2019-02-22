الجهاد الاسلامي: المقدسيون يكتبون فصلاً جديداً في مسيرة الدفاع عن الأقصى

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المقدسيين يكتبون فصلا جديدا في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية الوقف الاسلامي في القدس، وأن المسيرات والمواجهات في القدس والخليل وغزة هي دليل على وحدة الموقف الوطني والشعبي الفلسطيني على قاعدة حماية الارض والمقدسات ورفض الوجود الاستيطاني وإسقاط "صفقة القرن".

يشار إلى أن المقدسيين تمكنوا اليوم من فتح باب الرحمة المغلق منذ العام 2003.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، :" إن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة في مواجهة المشروع الصهيوني ، وهي مرحلة عنوانها العريض الذي تتوحد عليه كل الفصائل والفعاليات : أن المقدسات خط أحمر ولن نسمح أن تكون مادة انتخابية للمتطرفين والمستوطنين.

وأضافت أن هذه المواجهة التي يقف الشباب الثائر في طليعتها هي أبلغ رسالة في الرد على محاولات اليمين الاستعماري الصهيوني توظيف تهافت بعض الأنظمة المتهافتة للتطبيع، لتنفيذ مشروع التهويد العدواني في القدس.