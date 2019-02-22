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مستوطنون يعتدون على أراضي زراعية في بيت لحم والمواطنين يتصدون لهم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 12:55 - 22 فبراير 2019
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية
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تصدى مواطنون اليوم الجمعة لاعتداءات مستوطنين على أراض زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقال مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن الأهالي في بيت تعمر تصدوا للمستوطنين الذين اعتدوا على أراضي المواطنين، وقاموا بزراعة أراض زراعية خاصة بجانب مستعمرة "نوكديم" تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تتكرر على المواطنين الفلسطينيين، سواء على الأراضي الزراعية والممتلكات، ويخطون شعارات عنصرية بغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي توفر لهم الحماية والحراسة لممارسة عنصريتهم.

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