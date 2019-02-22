المقدسيون يتمكنون من فتح باب مصلى الرحمة المغلق منذ 2003 من قبل الاحتلال

تمكن المقدسيون اليوم، من فتح مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003م، وسط هتافات التكبير وبـ "الروح بالدم نفديك يا أقصى"، ويتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية ومشايخ القدس.

واصطف المصلون لأداء صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين.

وتشهد مدينة القدس انتشاراً كبيراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الدعوات من المؤسسات الدينية للاحتشاد والنفير العام للمسجد الأقصى المبارك.

يتبع ...