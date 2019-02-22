ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

يتقدمهم المفتي ومشايخ القدس

المقدسيون يتمكنون من فتح باب مصلى الرحمة المغلق منذ 2003 من قبل الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:44 - 22 فبراير 2019
المسجد الاقصى المسجد الاقصى
مشاركة

تمكن المقدسيون اليوم، من فتح مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003م، وسط هتافات التكبير وبـ "الروح بالدم نفديك يا أقصى"، ويتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية ومشايخ القدس.

واصطف المصلون لأداء صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين.

وتشهد مدينة القدس انتشاراً كبيراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الدعوات من المؤسسات الدينية للاحتشاد والنفير العام للمسجد الأقصى المبارك.

 

يتبع ...

متعلقات