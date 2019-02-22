المحرر الرازم: حملات الاعتقال في القدس لن توقف هبة باب الرحمة

أكد الأسير المحرر فؤاد الرازم، مسئول ملف القدس في حركة الجهاد الإسلامي، أن سياسة الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المقدسيين ستفشل، وأن المواجهة في القدس ومسجدها الأقصى لن تتوقف إلا بتحقيق مطالب المرابطين، والتي من ضمنها فتح باب الرحمة.

وقال الرازم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، معقبا على حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق المقدسيين في محيط المسجد الأقصى، إن هذه محاولة إسرائيلية في سياق قمع الغضب الشعبي المتصاعد ضد العدوان على أهلنا المقدسيين ومحاولات السيطرة على الاقصى.

وأضاف: سياسة الاعتقالات ستفشل والمواجهة في القدس لن تقف الا بتحقيق مطالب المرابطين، ولن ينجح العدو في السيطرة على المسجد الاقصى واقتطاع جزء من باب الرحمه لفرض التقسيم المكاني".

ويسود توتر شديد في ساحات ومحيط المسجد الأقصى منذ أيام بسبب إغلاق قوات الاحتلال لباب الرحمة، قبل أن يفتحه المصلون بالقوة، ونتج عن ذلك قيام جنود الاحتلال بالاعتداء على المصلين والمرابطين في ساحات المسجد، واعتقال أعداد كبيرة منهم.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي إلى شد الرحال اليوم نحو المسجد الأقصى والاحتشاد في ساحاته وعند بواباته بكل قوة، باب الرحمة.