استعدادات للمشاركة في مسيرة العودة نصرة للقدس وإحياء لذكرى "شهداء الإبراهيمي"

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي تحمل عنوان جمعة "مسيرات العودة وكسر الحصار خيارنا"، والتي دعت لها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، " ردا على كل الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني والجماهيري"، مؤكدة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

وقال القيادي في حركة حماس حسام بدران "ان هذه الجمعة ستكون مميزة وفارقة من مسيرات العودة في غزة والنفير في القدس والضفة وجماهير أمتنا معنا باب الرحمة إلنا".

وأضاف في تغريدة على تويتر" القدس كلها ككل فلسطين حق حصري لنا. لن نفرط او نبيع ولن نهادن أو نساوم صوت الشعب أعلى وأكبر من كل كلام الساسة والقادة "

وتابع " واهم هذا المحتل إذا ظن أن شعبنا لن يتحرك دفاعا عن الأقصى رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني".

وأدى العشرات من الفلسطينيين صلاة العشاء وصلاة الغائب في منطقة باب الرحمة "الجزء الشرقي من المسجد الأقصى المبارك" امس رفضا واحتجاجا على مواصلة الاحتلال إغلاق مبنى باب الرحمة.