ملادينوف يحذر من الضغوط على الفلسطينيين

قال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الاربعاء، 20 شباط 2019 إن "فرص السلام تتضاءل في ظل العنف والتطرف على كلا الجانبين" مؤكدا ان الشعب الفلسطيني الذي عاش تحت الاحتلال لأكثر من 50 عامًا - يحتاج إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى".

وقال في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، إن "ما نحتاجه أولا وقبل كل شيء هو القيادة الضرورية والإرادة السياسية للتغيير، وإلى أن يتم العثور على ذلك ، سيستمر الفلسطينيون والإسرائيليون في الانزلاق إلى مناطق خطرة بشكل متزايد".

وشدد ملادينوف على أن القادة يجب أن يُصدقوا بأن السلام ممكن من خلال المفاوضات - وأن القادة والمجتمع الدولي يجب أن يلتزموا بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سلام يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية.

وشدد المبعوث الدولي على انه يجب على المجتمع الدولي أيضا أن يفهم بأن "الطرف الأضعف - الشعب الفلسطيني الذي عاش تحت الاحتلال لأكثر من 50 عاما - يحتاج إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى."

وقال ملادينوف "لسوء الحظ، فإن الإجراءات الأحادية، والعنف المستمر، والضغوط المالية، وعدم إحراز تقدم نحو السلام تشكل خسائر فادحة في المجتمع الفلسطيني وتقوض أسس السلام".

وقال، إن استمرار سيطرة حماس على غزة، والقيود الصارمة المفروضة على الحركة التي تفرضها إسرائيل ،"والتدابير التقييدية للسلطة الفلسطينية تدفع الموقف إلى نقطة الانهيار".

وحذر مبعوث الأمم المتحدة من أن "تكاثر المسلحين لا يزال يتزايد مع تنامي خطر الجماعات المتطرفة التي تدفع الجانبين إلى الحرب يوما بعد يوم" لافتا إلى أنه في ظل تضاؤل فرص المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، فإن الناس في غزة "يشعرون أكثر فأكثر أنهم لوحدهم، ودون أي تمثيل أو إغاثة أو مخرج".

وفي الشهر الماضي، حدد ملادينوف خطوات لدعم استقرار السلطة الفلسطينية بما في ذلك توسيع الفرص التجارية، ومعالجة القضايا المالية، وزيادة الخدمات لشعبها، وضمان التنسيق الأمني مع إسرائيل.

كما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط من ان احتمالات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل تتلاشى يوما بعد يوم مع تنامي العنف والتطرف و"خطر الحرب يظل يلوح في الأفق".

كما أخبر نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن الدولي بأن حل الدولتين المتفاوض عليه ينحرف أكثر.

يشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في إطار خطاب انتخابي بأنه يعارض حل الدولتين كون ذلك "يهدد وجود إسرائيل".