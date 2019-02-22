حملة اعتقالات واسعة تطال عشرات المقدسيين

شنت قوات الاحتلال الإأسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين، في ظل الدعوات لشد الرحال للمسجد الاقصى احتجاجاً على اجراءات الاحتلال بحق باب الرحمة.

وتركزت الحملة في أحياء سلوان وواد الجوز والعيسوية والطور والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعرف من بين المعتقلين كل من: فادي مطور، وحجازي ابو صبيح، ومراد مسك، وجهاد قوس، وزكريا البكري، وحيد البكري، وعباده نجيب، ومؤمن حشيم، ومحمد حزينه، وايهاب زغير، ومصطفي أبو سنينه، وحازم الشرباتي، ولؤي عليان، ورامي محيسن، ومحمد عليان، ومحمد خضر ابو الحمص، ونديم الصفدي، وعرين الزعانين، ومحمد زغير، وجاد الغول، ومحمود مونس، وأمجد غروف السمري، ولؤي نصر الدين، وعمرو ابو عرفه، أحمد جابر، وعبد الناصر عودة، وعدي محيسن، ومحمود الجندي، وأحمد شاهر السلايمة، وعبد الله حمد.

وتهدف الحملة لإحباط رباط المقدسين اليوم الجمعة في منطقة باب الرحمة المهددة من قبل الاحتلال بالتهويد.