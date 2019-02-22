الطقس: الجو غائم جزئياً والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الامطار المتفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.