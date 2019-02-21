وزير التعليم اللبناني ينفي وجود تدابير لفصل الفلسطينيين من المدارس الرسمية

أوضح وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، أن وزارة التربية اللبنانية استقبلت وتستقبل التلاميذ الفلسطينيين في المدارس الرسمية، نافيا أن يكون هناك أي تدبير بفصلهم من المدارس الرسمية راهنا، على الرغم من الأعباء المالية التي يتحملها لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة .

ودعا الوزير شهيب، المصطادين في المياه العكرة إلى الكف عن إطلاق الشائعات التي تهدف إلى إحداث البلبلة لدى الرأي العام، في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون بكثير من الأمل، إلى انطلاقة الحكومة والسعي إلى حل المشاكل التي يعانيها الوطن، خصوصا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.