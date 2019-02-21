استطلاعات رأي جديدة تظهر تقدم قائمة لبيد وغانتس على قائمة الليكود

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة العبرية الـ 13، أن حزب القائمة الزرقاء البيضاء "كحول ليفان" بزعامة بيني غانتس وتومي لبيد سيحصل على 36 مقعدا، في انتخابات "الكنيست"، في حين سيحصل حزب "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو إلى 26 مقعدا فقط، لو جرت الانتخابات اليوم.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه مساء اليوم الخميس، حصلت قائمة "الجبهة والعربية للتغيير" برئاسة أحمد الطيبي وأيمن عودة على 10 مقاعد، بينما حصل اتحاد اليمين الذي يضم أحزاب (البيت اليهودي والاتحاد الوطني وقوة يهودية) على 8 مقاعد، وحصل حزب "يهودوت هتوراة" على 7 مقاعد، وحصل "شاس" على 6 مقاعد، بينما حصلت أحزاب العمل و"اسرائيل بيتنا" واليمين الجديد على 5 مقاعد لكل منها، وأحزاب "كولانو" و"ميرتس" والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد لكل منها.

وأظهر استطلاع آخر أجرته القناة العبرية الثانية، أن القائمة الزرقاء البيضاء برئاسة غانتس ولبيد ستحصل على 36 مقعدا أيضا، بينما سيحصل حزب "الليكود" على 30 مقعدا، وحزب العمل على 8 مقاعد، وحزب "يهودوت هتوراة" على 7 مقاعد، وحزب اليمين الجديد على 6 مقاعد، وحركة "شاس" على 5 مقاعد، وحزب "البيت اليهودي" على 4 مقاعد، وحزب "اسرائيل بيتنا" على 4 مقاعد، والقوائم العربية على 12 مقعدا، وحزب "ميرتس" على 4 مقاعد.