"صراع محموم" ببن تشلسي وليفربول على نجل تورام

أشعل نجل النجم الفرنسي ليليان تورام، الصراع بين ليفربول وتشلسي من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشاب الفرنسي، خيفرين تورام، (17 عاما) الذي لم يوقع حتى الآن على عقد احترافي مع موناكو، مستهدف من ثنائي البريميرليغ ليفربول وتشلسي، بالإضافة إلى نادي والده السابق يوفنتوس.

ويلعب خيفرين في مركز خط الوسط المدافع، حيث فضل والده تأجيل البت في عروض فريق موناكو لتوقيع عقد مع اللاعب، حتى يرى كيف تطور نجله ويختار له الطريق الصحيح.

وسجل تورام الصغير هدفا رائعا في مباراة موناكو أمام تشلسي في دوري أبطال أوروبا للشباب، التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 3-1.

كما أن مشاركته الأولى مع الفريق الأول لموناكو، كانت تحت قيادة الفرنسي تييري هنري، أمام أتلتيكو مدريد في نوفمبر الماضي، كبديل في الدقيقة 63 من المباراة.

وتسعى الأندية الإنجليزية للاستفادة من الموقف المتخبط داخل نادي موناكو، والتي شهدت مغادرة مديره الفني، هنري، ومدير كرة القدم السابق لتشلسي مايكل إمينالو، في الشهر الماضي للحصول على خدمات أكثر من لاعب.