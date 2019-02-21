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مشاركة واسعة في صلاة العشاء أمام باب الرحمة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:01 - 21 فبراير 2019
باب الرحمة باب الرحمة
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شارك عدد كبير من المقدسيين في صلاة العشاء هذه الليلة، بالساحة الداخلة لباب الرحمة والساحة القريبة من مدخل البوابة داخل المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة على بوابات المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية".

وتعتبر المشاركة في الصلاة هذه الليلة هي الأوسع لسكان المدينة، والتي جاءت بعد أعمال تطوعية لتنظيف الساحة الأمامية لمُصلى ومبنى باب الرحمة،.

وتزامنت مع دعوات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين بالمزيد من شد الرحال والتوجه إلى الأقصى المبارك للمشاركة في أداء الصلوات بمنطقة باب الرحمة للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المبنى والمُصلى للمصلين باعتباره جزء هاما من المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال أوقفت المصلين على بوابات المسجد الأقصى الخارجية واحتجزت بطاقات العشرات من الشبان.

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