توتر في سجن النقب والاحتلال ينقل أسيرين الى "جلبوع"

قال مكتب إعلام الأسرى إن أجواء من التوتر تسود أقسام سجن النقب الصحراوي كافة، في أعقاب رفض إدارة السجن إزالة أجهزة التشويش المسرطنة التي تم تركيبها مؤخراً في قسم 4 بالسجن.

ونفذ أسرى سجن "النقب الصحراوي" اليوم خطوات عصيان لمواجهة إجراءات إدارة المعتقل الجديدة، المتمثلة بنصب أجهزة تشويش.

وتمثلت هذه الخطوات وفق نادي الأسير الفلسطيني، بإغلاق عدد من الأقسام وهي (3، 4، 5)، ووقف كافة المظاهر الحياتية اليومية فيها، بما فيها تنظيف غرف وخيم السجن، حيث تنتشر النفايات في الأقسام، وذلك في إطار حالة العصيان التي أعلنها الأسرى.

وفي سياق منفصل، أفاد "إعلام الأسرى" بنقل إدارة سجون الاحتلال عميد الأسرى الإداريين الأسير إبراهيم عبد الله العروج (35 عاماً) من عزل ريمون إلى سجن جلبوع.

وأضافت "قامت إدارة سجون الاحتلال بنقل عميد الأسرى القائد نائل البرغوثي من عزل ريمون إلى سجن جلبوع".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال نفذت منذ العام الجاري سلسلة عمليات قمع في معظم السجون، كانت أشدها في معتقل "عوفر"، ويعتبر معتقل "النقب" من أكبر من المعتقلات التابعة للاحتلال، والذي يضم قرابة (2000) أسير.