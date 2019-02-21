حماس: غداً جمعة فارقة في مسيرات العودة بغزة

قالت حركة حماس ، يوم الخميس، إن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في قطاع غزة، غدا الجمعة ستكون مميزة وفارقة.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس : "غدا جمعة مميزة وفارقة من مسيرات العودة في غزة"، مضيفا أن "النفير في القدس والضفة .وجماهير أمتنا معنا".

وأضاف بدران عبر تويتر : "القدس كلها ككل فلسطين حق حصري لنا، لن نفرط أو نبيع ولن نهادن اونساوم (..) صوت الشعب اعلى واكبر من كل كلام الساسة والقادة".

وتابع القيادي في حماس : "واهم هذا المحتل إذا ظن أن شعبنا لن يتحرك دفاعا عن الأقصى، رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني"، مشددا على أن "شعبنا أكبر من كل العقبات وأقوى من كل التحديات".

ويُشارك الفلسطينيون في غزة غدا في فعاليات جمعة "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي" في مخيمات العودة شرق قطاع غزة، حيث دعت الهيئة الوطنية العليا للاحتشاد؛ تأكيدا على وحدة الجغرافيا والدم والجسد الفلسطيني في مواجهة مؤامرة شطب الثوابت.