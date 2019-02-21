اتفاق الطيبي وعودة على قائمة ثنائية لخوض انتخابات الكنيست

أجرت الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، محادثات اتفقا خلالها، على خوض انتخابات الكنيست المقررة في نيسان/ ابريل المقبل بقائمة واحدة تحت اسم "الجبهة والعربية للتغيير". ومن المنتظر أن يتم إعلان هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي مساء اليوم.

وأكد أحمد الطيبي لـ "القدس العربي" توصل الجانبين لاتفاق ثنائي، يتضمن رئاسة مشتركة بين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وتقاسم المواقع الأربعة الأولى على الشكل التالي: جبهة (أيمن عودة)، تغيير (أحمد الطيبي)، جبهة (عايدة توما سليمان)، تغيير (أسامة سعدي)، وتضم الاماكن المتبقيّة: عوفير كسيف ويوسف جبارين وسندس صالح يليهم مندوب النقب – من الحركة العربية للتغيير ثم مندوب المعروفيين الدروز والإسم العاشر من التغيير.