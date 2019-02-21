أزمة بيراميدز والأهلي تتخذ منحنى جديدا

أصدر نادي بيراميدز المصري لكرة القدم اليوم، بيانا رسميا أوضح فيه موقفه من إجراء أي تعديلات على مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر من قبل اتحاد الكرة.

وقال بيراميدز، المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم على جدول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز احترامه للاتحاد بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاء لأي أطراف أخرى".

وتابع البيان: "نادي بيراميدز، يؤكد سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية، والتي يفترض أن نعتبرها جميعا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد".

وجاء هذا البيان كرد استباقي على القرار الذي سيتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماعه ظهر اليوم مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لحسم موقف الأخير من مواجهة بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر.