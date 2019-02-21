مهجة القدس تنعي والدة الشهيد إبراهيم المشهراوي

نعت مهجة القدس للأسرى والشهداء اليوم الخميس، والدة الشهيد إبراهيم المشهراوي (72) عاماً في منطقة التفاح بمحافظة غزة.

وقالت المهجة في بيان لها: "نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد/ إبراهيم المشهراوي قائد كتيبة الرضوان بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ الذي اغتيل من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني واستهداف البيت التي كان يتواجد فيه بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فقامت طائرات الـ 16 باستهداف المنزل بتاريخ 04/08/2014م.

بيان المهجة

مهجة القدس تنعى والدة الشهيد إبراهيم المشهراوي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً*فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ من عائلة المشهراوي الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى/

الحاجة/ هدى منصور يوسف المشهراوي (أم ماهر)

والدة الشهيد المجاهد

إبراهيم محمد العايدي المشهراوي

والتي وافتها المنية فجر اليوم الخميس الموافق 21/02/2019م، بمنطقة التفاح بمحافظة غزة، عن عمر يناهز (72) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد/ إبراهيم المشهراوي قائد كتيبة الرضوان بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ والذي اغتيل من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني واستهداف البيت التي كان يتواجد فيه بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فقامت طائرات الـ 16 باستهداف المنزل بتاريخ 04/08/2014م.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى

الدائرة الإعلامية