رونالدو "يصعق" صحفيا حاول استفزازه

لم تكن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مثالية إلى مدريد التي قضى فيها 10 أعوام خلال حمله قميص نادي الريال، حيث مني فريقه يوفنتوس بهزيمة قاسية أمس أمام مضيفه أتلتيكو مدريد.

وبعدما فشل رونالدو في خطف الأضواء على أرضية ملعب المباراة، التي أقيمت في إطار ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، استطاع "الدون" أن يلفت الانتباه خارج الملعب، وبالتحديد خلال مروره من المنطقة المختلطة الخاصة بالصحفيين، حيث رد على سؤال أحد الصحفيين الذي ربما حاول استفزازه قائلا: "لدي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد لا يملك أي لقب.. أملك 5 ألقاب وأتلتيكو لا شيء".

وانتهت المواجهة بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد، مما سيجعل مهمة رونالدو ورفاقه صعبة ومعقدة في مباراة العودة، المقررة في تورينو في الـ12 من الشهر المقبل.